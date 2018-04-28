Баскетболистки УГМК стали 12-кратными чемпионками России

11:51 | 3.05.2018

Женский баскетбольный клуб УГМК в 12-й раз в своей истории и 10-й раз подряд выиграл чемпионат России. Накануне «лисицы» одолели курское «Динамо» со счетом 91:94.



Как отметили в пресс-службе БК УГМК, самым результативным игроком финального матча стала Бриттни Грайнер, набравшая 35 очков.



Напомним, что БК УГМК — самый титулованный клуб России последних лет. На его счету четыре победы в Евролиге и уже 12 побед на чемпионате России.





Фото: пресс-служба БК УГМК