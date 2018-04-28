Свердловскстат: увеличилась номинальная и реальная зарплата

10:46 | 3.05.2018

В январе — марте 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Свердловской области составила 34 140 рублей. Это на 10,4 % больше, чем в прошлом году.



Согласно данным Свердловскстата, повысилась и реальная заработная плата.



«Реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, увеличилась на 8,4 %», — говорится в сообщении.



Отметим, что с начала года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги вырос на 0,8 %. Продовольственные товары подорожали на 1,3 %, непродовольственные — на 0,6 %. Стоимость условного минимального набора продуктов питания на месяц увеличилась на 3,5 % и составила 4171,9 рубля.





Фото: vality.ru