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10:46 | 3.05.2018
Свердловскстат: увеличилась номинальная и реальная зарплата
Согласно данным Свердловскстата, повысилась и реальная заработная плата.
«Реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, увеличилась на 8,4 %», — говорится в сообщении.
Отметим, что с начала года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги вырос на 0,8 %. Продовольственные товары подорожали на 1,3 %, непродовольственные — на 0,6 %. Стоимость условного минимального набора продуктов питания на месяц увеличилась на 3,5 % и составила 4171,9 рубля.
Фото: vality.ru
© «Вечерние Ведомости»
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