Ночью из дома на улице Народной Воли эвакуировали 52 человека

09:36 | 3.05.2018

Сегодня ночью произошел пожар в 11-этажном доме на улице Народной Воли. На седьмом этаже загорелись вещи на балконе. Из здания эвакуировали 52 человека, в том числе восьмерых детей.



— В 00:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли. На площади 4 кв. м повреждено домашнее имущество на балконе в квартире на 7-м этаже муниципального 11-этажного жилого дома. На место пожара выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: Инцидент. Екатеринбург/ВКонтакте