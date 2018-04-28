В Екатеринбурге отметят 100-летний юбилей создания Приволжского и Уральского военных округов

19:13 | 2.05.2018

В пятницу, 4 мая, в Екатеринбурге будут отмечать 100-летний юбилей создания Приволжского и Уральского военных округов. В этот день состоятся торжественные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию.



В 10:00 начнёт работу развёрнутая на площади Советской Армии выставка модернизированных и новых образцов военной техники, стоящей на вооружении ЦВО. Здесь можно будет увидеть комплексы радиоэлектронной борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72Б и 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», увидят посетители выставки и комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10», активно применяющийся в Сирии, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь».



Там же пройдут показательные выступления бойцов спецназа ЦВО, которые продемонстрируют навыки рукопашного боя. Навыки строевой подготовки покажет рота почетного караула Екатеринбургского гарнизона, а лучшая команда ЦВО по «Рембату» на глазах всех присутствующих за несколько минут разберет и соберет автомобиль УАЗ.



В 14:00 перед юбилярами, военнослужащими округа, и гостями праздника выступят командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, представители органов власти, ветераны военной службы и почетные гости.



Весь день на развернутой на площади Советской Армии сцене будут выступать коллективы ансамблей «Сударушки», «Волжские казаки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и Железнодорожных войск. Вечером для жителей города, пришедших на праздник к Дому офицеров ЦВО в Екатеринбурге, выступит группа «Смысловые галлюцинации».



Кстати, все желающие, посетившие в этот день площадь Советской Армии, смогут отведать настоящую армейскую кашу, приготовленную военными поварами.



Завершатся торжественные мероприятия праздничным салютом, залпы которого прогремят в 22:00.