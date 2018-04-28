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17:08 | 2.05.2018
В Асбесте вынесут приговор предпринимателю, который считает себя жертвой произвола силовиков
По подсчетам асбестовской полиции, ущерб от действий Юрия Быкова составил 1 миллион 372 тысячи 598 рублей. Быкову грозит до семи лет колонии. Государственное обвинение потребовало для предпринимателя три года колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Сам он считает себя полностью невиновным, отмечая, что в его действиях действительно есть состав правонарушения – только не уголовного, а административного. На рубку леса формально он имел право, но имели место нарушения порядка оформления сопроводительных документов.
Как уже ранее сообщал veved.ru (читать здесь), в 2015 году многодетная семья Гасановых получила в собственность земельный участок в микрорайоне Заречный города Асбеста. Администрация муниципалитета выделила землю в лесном массиве, на участке росли деревья, а проезд к нему был невозможен в связи с его отсутствием. Не имея возможности решить проблему расчистки собственными силами, Гасановы обратились за помощью к Юрию Быкову. Мужчина с 1992 года занимается лесозаготовками, поставляя свою продукцию в страны СНГ.
Юрий Быков оформил доверенность от Гасановых и обратился в администрацию Асбестовского городского округа с заявлением на разрешение на снос зеленых насаждений для обеспечения проезда к земельному участку. В конце февраля, получив на руки разрешение, он приступил к работе, уплатив в бюджет муниципалитета 65 тысяч 386 рублей за снос 125 сосен и 18 берез, расположенных на месте планируемой дороги от ул. Рассветной, 7 (адрес участка), до ул. Сосновой, 50.
10 мая 2017 года на участок Рассветная, 7, под предлогом, что разрешение дано на вырубку леса на земельном участке Рассветная, 7, а не на проезд к нему, оперативники ОЭБиПК задержали автомобиль Быкова «Урал» с лесом (16 бревен, загруженных с участка Гасанова, а не с проезда к нему) и забрали 2 бензопилы, а затем перегнали «Урал» на стоянку в гараж полиции у старых очистных сооружений , где лесовоз находится до сих пор.
Полицейские задержали технику, несмотря на то, что на вырубку имелись все необходимые документы — заявление на проезд, схема проезда, чеки об оплате, которые были предоставлены в ОЭБиПК ранее. По факту вырубки было возбуждено уголовное дело № 11701650006000305.
В ходе расследования уголовного дела и в ходе судебного разбирательства выяснилось, что деньги за восстановительную стоимость были полностью перечислены в бюджет Асбестовского городского округа, как и предусмотрено нормами. Кроме этого, имело место техническая ошибка, допущенная самими сотрудниками мэрии: в разрешительных документах они не указали кадастровый номер земельного участка, где разрешена вырубка, указав лишь номер кадастрового квартала. Также любопытно, что и отказа на вырубку Быков не получал, так как ему в этом случае должны были выдать мотивированный письменный отказ. Сама же ситуация с Быковым повлекла направление предписания следственным отделом полиции и природоохранной прокуратурой в администрацию с требованием строго определить текст разрешения на вырубку, чтобы не было разночтений, как в случае с обвиняемым.
Добавим также, что уголовное дело по факту кражи было возбуждено в связи с тем, что Быков якобы срубил три сосны на частном земельном участке. При этом, что интересно, женщина, которой принадлежал участок, знает только микрорайон, где он находится, не имея информации о его фактическом местонахождении, так как никогда там не была, а о краже трех сосен узнала от сотрудников полиции, после разговора с которыми и решила написать заявление.
© «Вечерние Ведомости»
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