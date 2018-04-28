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Новости дня


15:07 | 2.05.2018

За сутки в Свердловской области выгорело почти 30 гектаров леса

За минувшие сутки в Свердловской области произошло уже четыре природных пожара, площадь которых составила 28, 7 га. Согласно данным спасателей, в большинстве случаев причиной пожара стала деятельность людей, выехавших на природу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала пожароопасного сезона всего на Среднем Урале прошли 10 природных пожаров на площади 67,49 га. Все они были ликвидированы уже в день обнаружения. Также было зарегистрировано около 20 палов сухой растительности.

Фото: baikal24.ru

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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