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14:52 | 2.05.2018
В Екатеринбурге на парковке рядом с Чкаловской прокуратурой общественника искромсали лопатой
По словам общественника, конфликт, в результате которого он получил серьёзные травмы, произошёл когда он приехал к зданию прокуратуры чтобы проверить поднят ли там государственный флаг в день праздника.
Стоит отметить, что до этого он общественник уже «проинспектировал» другие здания ведомства и Чкаловская районная прокуратура была в его списке последней.
Когда Прытков поставил свой автомобиль на парковке, расположенной с торца здания, к нему подошёл охранник и потребовал убрать машину.
«Я попытался объяснить ему, что данное место — земля публичного пользования. В ответ охранник начал хамить: «Ты че базаришь?» и сразу попытался ударить меня кулаком в лицо. Поскольку я увернулся, он по инерции упал. В итоге он сбегал в будку за лопатой и начал меня кромсать — рассек мне голову и лицо. Раз восемь меня окучил. Я весь в крови еле добрался до отделения полиции», — рассказал Андрей Прытков изданию URA.RU.
Руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила «URA.RU», что парковка на улице Родонитовой, ставшая местом конфликта, не имеет к ведомству никакого отношения
В полицейском участке, при подаче заявления общественником, пояснили, что данная парковка давно известна правоохранительным органам как «проблемная».
В результате произошедшего нападения Андрей Прытков получил множественные повреждения. Раны на лице и голове пришлось зашивать. Можно сказать, что общественнику повезло, любое из ранений головы могло стать смертельным. В настоящее время он находится в 23-й городской больнице.
Фото: Андрей Прытков для URA.RU
© «Вечерние Ведомости»
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