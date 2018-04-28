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14:52 | 2.05.2018

В Екатеринбурге на парковке рядом с Чкаловской прокуратурой общественника искромсали лопатой

Как сообщает URA.RU 1 мая в Екатеринбурге на парковке расположенной рядом с Чкаловской прокуратурой Екатеринбурга на улице Родонитовой был жестоко избит лопатой участник общественной организации «Экология Городов» Андрей Прытков. Как сообщил изданию сам пострадавший, он едва не погиб от действий разъяренного охранника.

По словам общественника, конфликт, в результате которого он получил серьёзные травмы, произошёл когда он приехал к зданию прокуратуры чтобы проверить поднят ли там государственный флаг в день праздника.

Стоит отметить, что до этого он общественник уже «проинспектировал» другие здания ведомства и Чкаловская районная прокуратура была в его списке последней.

Когда Прытков поставил свой автомобиль на парковке, расположенной с торца здания, к нему подошёл охранник и потребовал убрать машину.

«Я попытался объяснить ему, что данное место — земля публичного пользования. В ответ охранник начал хамить: «Ты че базаришь?» и сразу попытался ударить меня кулаком в лицо. Поскольку я увернулся, он по инерции упал. В итоге он сбегал в будку за лопатой и начал меня кромсать — рассек мне голову и лицо. Раз восемь меня окучил. Я весь в крови еле добрался до отделения полиции», — рассказал Андрей Прытков изданию URA.RU.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила «URA.RU», что парковка на улице Родонитовой, ставшая местом конфликта, не имеет к ведомству никакого отношения

В полицейском участке, при подаче заявления общественником, пояснили, что данная парковка давно известна правоохранительным органам как «проблемная».

В результате произошедшего нападения Андрей Прытков получил множественные повреждения. Раны на лице и голове пришлось зашивать. Можно сказать, что общественнику повезло, любое из ранений головы могло стать смертельным. В настоящее время он находится в 23-й городской больнице.

Фото: Андрей Прытков для URA.RU

© «Вечерние Ведомости»

 


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