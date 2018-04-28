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13:12 | 2.05.2018
Суд запретил управляющей компании с Химмаша отказываться от обслуживания жилфонда
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство одного из кредиторов, ПАО «Т Плюс» (сумма исковых требований составляет почти 6,5 миллиона рублей), о принятии обеспечительных мер. В обоснование ходатайства ПАО «Т Плюс» ссылается на то, что учредителями должника являются Искяндяров Н.И. и Дулына Ю.С. Между тем установлено, что этими же лицами учреждено ООО «Нижнеисетская» (ИНН 6686041464). Новое юрлицо, название которого тождественно названию должника, создано также для управления эксплуатацией жилого фонда. По мнению заявителя, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о намерении должника вывести ликвидные активы (жилищный фонд) из обладания должника в целях уклонения от расчетов с кредиторами.
Отметим, что, кроме ПАО «Т Плюс», признания ООО «УК Нижнеисетская» банкротом требует также АО «Екатеринбурггаз». Газовикам коммунальщики задолжали 4,7 миллиона рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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