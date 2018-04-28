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13:03 | 2.05.2018
В Екатеринбурге дети отметят 150-летие последнего русского императора
От храма Большой Златоуст юные участники крестного хода совершат паломничество до часовни святой великомученицы Екатерины. Однако перед началом шествия в исходной точке пути состоится Божественная литургия с участием детского сводного хора. В конечной же точке — в часовне на площади Труда — будет совершён благодарственный молебен об окончании учебного года.
Фото: Екатеринбургская епархия
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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