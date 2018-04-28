В Екатеринбурге дети отметят 150-летие последнего русского императора

13:03 | 2.05.2018

Детский крестный ход, приуроченный к 150-летию со дня рождения Николая II, состоится 20 мая. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, молитвенное шествие состоится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.



От храма Большой Златоуст юные участники крестного хода совершат паломничество до часовни святой великомученицы Екатерины. Однако перед началом шествия в исходной точке пути состоится Божественная литургия с участием детского сводного хора. В конечной же точке — в часовне на площади Труда — будет совершён благодарственный молебен об окончании учебного года.



Фото: Екатеринбургская епархия