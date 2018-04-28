Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 мая 2018 года

12:45 | 2.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 01.05.2018 до 08:00 02.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 94 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 65 противоправных деяний. Из них 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 17 краж чужого имущества, в том числе 4 квартирные, угон, 2 факта мошенничества, 7 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 6 — хранение и 1 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек погибли, ещё 7 человек получили травмы различной степени тяжести.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области