В природном парке «Оленьи ручьи» во время сплава погибла девушка

12:31 | 2.05.2018

Ночью с 29 на 30 апреля во время сплава по реке Серга в природном парке «Оленьи ручьи» погибла девушка-туристка, путешествующая по реке с друзьями.



По словам очевидцев из соседней компании, ночью они слышали крики, сначала всей компании, а затем кричала одна девушка, утром к ним подходили молодые люди, искавшие девушку.



Позже, ближе к вечеру, стало известно, что девушку нашли ниже по течению реки.



ЧП произошло примерно в 3 км от скалы Карстовый Мост в парке «Оленьи ручьи».



В МЧС региона подтвердили информацию о гибели девушки.



«Спасатели нашли тело девушки спустя пару часов после обращения. Информация о случившемся передана в полицию и Следственный комитет», — сказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



«Девушка на реке действительно погибла. В настоящий момент проводится проверка, обстоятельства гибели девушки выясняются. По предварительным данным, криминального характера в смерти девушки не усматривается», — прокомментировал ситуацию старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) областного СКР Александр Шульга.



Фото: zapoved.ne