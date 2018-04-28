Три человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом

Прошедшей ночью около 02:30 на 167 км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП в котором погибли три человека.Водитель Honda Accord, потеряв контроль над управлением автомобилем, не справился с управлением и слетел с дороги, после чего машину перевернуло. От сильного удара при опрокидывании автомобиль получил значительные механические повреждения.Водитель, 33-летний житель посёлка Горноуральский и двое его пассажиров, 41-летняя женщина и 23-летняя девушка, скончались на месте ДТП практически сразу.Стоит отметить, что никто из находившихся в автомобиле не был пристёгнут ремнём безопасности.Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области