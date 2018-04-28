Вчера в результате ДТП под Первоуральском погибли два человека

11:13 | 2.05.2018

Вчера в Свердловской области произошло ДТП, в котором на месте погибли двое человек, трое доставлены в больницу.



Инцидент произошёл на подъездной дороге к Первоуральску - Талицком путепроводе. По данным ГИБДД по Свердловской области, Ford Focus выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте, ещё двое находящихся в машине получили травмы. Машину виновника от удара выбросило с моста, водитель госпитализирован.



Сотрудники ГИБДД уточняют, что водитель Ford грубо нарушил ПДД, поскольку по дороге, где в принципе запрещён обгон, он ехал со скоростью 150 км/ч. По факту случившегося проводится проверка.



Фото: cardioinfo.ru