В Екатеринбурге в пруду Дендрологического парка на Первомайской обнаружен труп

10:49 | 2.05.2018

Сегодня, 2 мая, в Дендрологическом парке на улице Первомайской в Екатеринбурге обнаружен труп мужчины. Как рассказывают очевидцы, тело плавало в пруду лицом вниз.



Прибывшие полицейские оцепили место находки. Полицейским предстоит выяснить, что послужило причиной смерти мужчины, криминал или несчастный случай.



Фото: ekburg.ru