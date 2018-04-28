За два выходных дня сотрудники ГИБДД задержали более 160 нетрезвых водителей

19:05 | 1.05.2018

За два выходных дня сотрудники ГИБДД поймали 162 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения за рулем.



Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области сообщила о самых ярких случаях. Один из инцидентов произошел в Асбесте: там женщина, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем автомобиля «Хонда SRV» перевозила дочь и внука — грудного ребёнка. Свое состояние женщина объяснила сильной усталостью от работы на садовом участке.



Ещё один случай произошёл в Дегтярске. Алкотестер показал содержание этанола в объёме 1,360 мг/л в выдыхаемом воздухе у автоледи. Задержанная, в свою очередь, выражалась нецензурной бранью и оскорбляла инспекторов ГИБДД. Примечательно, что в 2014 году женщина уже была лишена права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования.



Там же, в Дегтярске, 18-летний нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2105 попытался скрыться от инспекторов ДПС. Страстным к погоням оказался и водитель из Ирбита: 22-летний молодой человек за рулём «Рендж Ровера» пытался скрыться от инспекторов ДПС, а после задержания он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За неповиновение сотрудникам полиции в отношении него применен административный арест до 15 суток.



Фото: autozam.ru