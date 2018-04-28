Жители поселка Красногвардейский не дождались помощи и отремонтировали дорогу сами

Некоторое время назад обильный ручей разрушил дорогу в поселок Красногвардейский Артемовского городского округа, в связи с чем местные жители не могли добраться до магазина. Ждали помощи долго, но так и не дождались. В итоге жители поселка отремонтировали дорогу в свой населенный пункт своими силами.О ситуации общественности сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. «Раньше на месте трубы лежали брусья, которые выполняли роль желобка для стока вод. Но со временем ненадежная конструкция прогнила, и произошло обрушение. Тогда инициативный житель поселка Геннадий Виноградов пригнал трактор, собрал мужиков покрепче и организовал работу, — рассказал Ионин. — Теперь дорога стала походить на дорогу, да ещё с надежной дренажной системой».Однако почему администрация Артёмовского ГО не подключилась к решению вопроса, находящегося в их компетенции, так и остается загадкой.