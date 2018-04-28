ХК «Автомобилист» изменит свой состав

15:33 | 1.05.2018

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» определил игроков, которые покинут команду по итогам сезона. Таким образом, клуб распрощается с семью игроками.



Среди покинувших клуб - нападающие Дуайт Кинг, Алексей Миханов, Пьер-Александр Паренто и Алексей Симаков, защитники Денис Куляш и Дмитрий Мегалинский, а также вратарь Владимир Сохатский. Кто заменит игроков, пока остается неизвестным.



Также сегодня стало известно, что главным тренером «Автомобилиста» стал Андрей Мартемьянов – именно он «сместил» Владимира Крикунова. Кстати, с Крикуновым команду покинули и его помощники Иван Кривоносов и Олег Микульчик.



Фото: Илья Родионов