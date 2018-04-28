В Екатеринбурге более 25 тысяч горожан отпраздновали Первомай

Центр столицы Урала сегодня переполнен отмечающими Всемирный День Труда, на который, как сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области, собрались более четверти от сотни тысяч граждан.Шествие и митинг, которые собрали под свои знамёна большее количество присутствующих, организовала Федерация профсоюзов Свердловской области. В колонне прошли первые лица города и региона, депутаты, заслуженные люди, члены и сторонники партии «Единая Россия». Предводительствовал колонной губренатор Евгений Куйвашев. Участники праздника выбрали традиционный маршрут - от Главпочтамта до площади 1905 года, где состоялся праздничный митинг.Екатеринбуржцы скандировали самые различные лозунги, требующие повышения рабочих мест на ЭКСПО-2025 и общего повышения заработной платы для трудящихся.