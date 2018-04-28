Известна предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге

13:55 | 1.05.2018

Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, предполагаемой причиной взрыва газа в доме на улице Черноморской стало самовольное подключение газа одной из жительниц дома. По словам главы районной администрации Вячеслава Трапезнико, в результате ЧП пострадали шесть человек, среди которых трое детей.



По данным госслужащего, пожар повредил три квартиры - ту, в которой произошёл хлопок газа и две соседних. Очевидцы отмечают, что 27 апреля в этой квартире уже ставили «заглушку» на газ за неуплату, однако это неподтверждённая информация. По данным комиссии по ЧС, эвакуированные жители, за исключением проживающих в трёх сильно повреждённых квартирах, уже вернулись домой.



Напомним, о хлопке газа и последующем пожаре в екатеринбургской девятиэтажке по ул. Черноморской изначально сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 30 кв м., из дома спасатели эвакуировали 16 человек, включая трех детей. В следственном комитете уже начали проверку по факту ЧП.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области