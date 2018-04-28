Частный жилой дом сгорел в Невьянском городском округе

13:30 | 1.05.2018

Сегодня, 1 мая, в 09:24 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Лесной в Невьянском городском округе.



К месту происшествия выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава подразделений МЧС.



В 10:35 открытое горение было ликвидировано, однако огонь успел уничтожить жилой дом практически полностью, площадь пожара составила 100 кв. м.



Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 12:32.



В сообщении пресс-службы МЧС о пострадавших не сообщается.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области