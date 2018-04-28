Новости дня
12:44 | 1.05.2018
Центр Екатеринбурга перекрыт для первомайского шествия
Так, до 15:30 автомобилисты, в том числе общественный транспорт, не смогут проехать по ул. Пушкина на отрезке от Малышева до проспекта Ленина, по главному проспекту города на отрезке от ул. Карла Либкнехта до Хохрякова. Также путь будет закрыт на ул. Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, на ул. 8 марта от ул. Бориса Ельцина до Малышева и на Толмачёва от Почтового Переулка до проспекта Ленина.
Также до 15:30 для транспорта закрыты парковка на площади 1905 года и на ул. Антона Валека. По данным СМИ, в планах у городских властей было перекрыть проспект Ленина, начиная только с ул. Хохрякова, однако автомобилисты сообщают, что движение заблокировано уже с улицы Московской.
Напомним, первомайский митинг начался в Екатеринбурге сегодня в 10 часов утра, после которого горожан ждёт развлекательная программа на центральных улицах города.
Фото: е1.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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