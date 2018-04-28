В параде Победы в Екатеринбурге будут задействованы более двух тысяч человек

В екатеринбургском параде Победы в этом году будут задействованы 2259 человек и 78 единиц техники. Соответствующая информация была опубликована на сайте Министерства обороны РФ.Согласно схеме, опубликованной на сайте Минобра, в этом году 9 мая на площади 1905 года сначала пройдут военнослужащие из сводного военного оркестра и знаменная группа. Далее промаршируют рота Почетного караула, сводный батальон «Юнармии», парадные расчеты Екатеринбургского кадетского корпуса, управления ЦВО, сводной женской роты, управления 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. За ними - рота 59-й бригады управления, 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты, 18-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы, 43-й отдельной железнодорожной бригады и военной полиции.Далее пройдут сводный батальон Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России и парадный расчёт управления ФСИН России. А в заключение — сводный батальон Нацгвардии и рота 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.