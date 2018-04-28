Пожар на улице Черноморской в Екатеринбурге потушен

10:51 | 1.05.2018

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в 9:25 открытое горение в квартире жилого дома на улице Черноморской в Екатеринбурге ликвидировано.



Чтобы справиться с огнём пожарным потребовалось 40 минут. Площадь пожара составила 30 кв.м. В результате пожара повреждена квартира на 7 этаже и оконные рамы квартиры на 8 этаже. Тушение огня пожарные производили с помощью автолестницы. По уточненным данным пожарно-спасательными подразделениями из подъезда по лестничным маршам эвакуированы 25 человек, в том числе 3 детей.



В настоящее время специалисты МЧС и администрации проводят визуальный осмотр конструкций горевшей квартиры и подъезда. Причину происшествия выясняют пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории, специалисты газовой службы и следственные органы. На месте пожара работает оперативная группа МЧС.



Сведений о пострадавших не сообщается.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области