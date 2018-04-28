В Екатеринбурге на ВИЗе сгорело кафе

10:37 | 1.05.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге в кафе «Кантри-шик» на ВИЗе случился пожар. На борьбу с огнем спасатели потратили более двух часов: пожар начался в 3:20 утра, а разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили только в 5:41.



По информации МЧС по Свердловской области, площадь пожара поставила 20 квадратных метров, повреждены входная группа, оргтехника и внутренняя отделка стен кафе. С пожаром боролись 11 спасателей и три единицы техники.



Примечательно, что кафе расположено в части жилого дома. Точная причина пожара в настоящий момент устанавливается.



Фото: vk.com