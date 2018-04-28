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10:37 | 1.05.2018
В Екатеринбурге на ВИЗе сгорело кафе
По информации МЧС по Свердловской области, площадь пожара поставила 20 квадратных метров, повреждены входная группа, оргтехника и внутренняя отделка стен кафе. С пожаром боролись 11 спасателей и три единицы техники.
Примечательно, что кафе расположено в части жилого дома. Точная причина пожара в настоящий момент устанавливается.
Фото: vk.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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