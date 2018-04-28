В Екатеринбурге в многоэтажке произошёл взрыв бытового газа

Взрыв бытового газа произошёл сегодня в 8:45 в квартире на седьмом этаже дома по улице Черноморской в Екатеринбурге, после чего возник пожар.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, прибывшим на место ЧП звеном газодымозащитной службы МЧС по лестничным маршам были эвакуированы 16 человек, в том числе трое детей.Площадь пожара составляет 30 квадратных метров. В тушении задействованы 8 единиц техники и 29 человек личного состава.Судя по всему, в квартире произошёл хлопок газа. Причина хлопка устанавливается. Информации о пострадавших пока не поступало.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области