Билетов на ЧМ-2018 в екатеринбургском «Пассаже» не будет

16:55 | 30.04.2018

Купить заветный билет на игры ЧМ-2018 в билетном центре в Екатеринбурге у любителей футбола не получится: центр по продаже билетов в «Пассаже» оказался большим принтером.



Сегодня в официальном российском аккаунте в Twitter FIFA объявила, что квот на продажи билетов в билетных центрах в городах — организаторах ЧМ-2018 не предусмотрено.



Как раз такой билетный центр и расположен в екатеринбургском «Пассаже». Свою работу он начал 18 апреля, но вот билеты не продавал, а только кормил любителей футбола обещаниями. 1 мая стало последней анонсированной датой, с которой должны были начаться продажи билетов.



А вот сегодня выяснилось — «кина не будет: кинщик спился», впрочем, как не будет и билетов на ЧМ-2018 в «Пассаже».



Билетные центры будут работать только для того, чтобы распечатать билеты для тех, кому повезло купить их через интернет, то есть выполнять функцию большого принтера.



Фото: страница FIFA в twitter.com