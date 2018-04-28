Екатеринбург примет Всероссийскую олимпиаду среди иностранных студентов

15:56 | 30.04.2018

В Екатеринбурге с 2 по 5 мая на площадках Дворца игровых видов спорта и Уральского государственного экономического университета пройдёт пятая Всероссийская спортивная олимпиада среди иностранных студентов российских вузов, сообщает городской портал Екатеринбург.рф.



Право на проведение олимпиады по решению исполнительного комитета Ассоциации иностранных студентов России получил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).



«Более 400 спортсменов из 65 стран будут соревноваться в восьми видах спорта: мини-футболе, волейболе, скалолазании, стритболе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и шашках. На три дня спортивный драйв и воля к победе объединят команды иностранных студентов из 50 российских вузов. Больше половины спортсменов — представители африканских стран», — анонсирует событие пресс-служба УрГЭУ.



Торжественная церемония открытия олимпиады состоится 3 мая в 14:00 в ДИВСе. Там пройдёт парад стран-участниц, прозвучат государственный гимн России как принимающей страны и международный студенческий гимн «Гаудеамус». Завершится открытие олимпиады футбольным матчем Африка — Россия.



Поддержку мероприятию оказывает Федеральное агентство по делам молодежи.



Фото: usue.ru