В Екатеринбурге поющий на Плотинке фонтан разобрали

Жители города, гуляющие в праздничные дни на Плотинке, были немного встревожены тем, что они увидели. Рабочие достали из воды поющий фонтан и начали разбирать его, раскладывая части фонтана по набережной. Однако задав вопрос рабочим, успокоились. Фонтан просто приводят в порядок после «зимовки».«Переживать не стоит, с фонтаном ведутся профилактические работы. За зиму система фонтана засорилась, после очистки и мелкого ремонта всё оборудование будет смонтировано на прежнем месте», — прокомментировали ситуацию представители администрации города.Запустить фонтан планируют к 9 мая. Главным условием для запуска фонтана, и не только этого, а и всех остальных, будет наступление стойких положительных температур, добавили в мэрии.Фото: Е1.ru