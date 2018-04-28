В Екатеринбурге завершился крестный ход памяти Николая II

14:57 | 30.04.2018

Полторы тысячи православных, среди которых прихожане екатеринбургских храмов, четыре епископа, студенты местной семинарии и члены различных православных движений собрались сегодня почтить память последнего русского императора Николая II. По новому календарному стилю именно 30 апреля 1918 года царская семья прибыла в Екатеринбург.



Колонна верующих, облачённая в красный верх, начала движение от станции Шарташ, на которую по официальной версии доставили императора и передали Уралсовету. Далее шествие прошло по центральным улицам города – Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта и Царской. Конечной точкой маршрута стал Храм-на-Крови.



Отмечается также, что параллельно с этим крестным ходом стартовал альтернативный, организаторы которого старались в точности следовать историческому маршруту, по которому царскую семью доставили в дом Ипатьева.



Фото: Екатеринбургская епархия.

