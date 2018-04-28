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14:57 | 30.04.2018
В Екатеринбурге завершился крестный ход памяти Николая II
Колонна верующих, облачённая в красный верх, начала движение от станции Шарташ, на которую по официальной версии доставили императора и передали Уралсовету. Далее шествие прошло по центральным улицам города – Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта и Царской. Конечной точкой маршрута стал Храм-на-Крови.
Отмечается также, что параллельно с этим крестным ходом стартовал альтернативный, организаторы которого старались в точности следовать историческому маршруту, по которому царскую семью доставили в дом Ипатьева.
Фото: Екатеринбургская епархия.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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