Изменения в движении автобусных маршрутов произойдут в центре Екатеринбурга в связи с проведением мероприятий приуроченных к празднованию Дня Победы

14:31 | 30.04.2018

Так, в последний день первомайских выходных, 2 мая, в связи с проведением легкоатлетического пробега «Майская гроза» будет закрыто движение транспорта по улице 8 Марта в промежутке от Ленина до Бориса Ельцина и по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. В связи с этим произойдёт изменение в движении автобусного маршрута № 32, конечной остановкой которого вместо Драмтеатра станет площадь 1905 года. Изменение будет действовать 2 мая с 10:30 до 12:30, сообщает пресс-служба транспортного предприятия.



Более существенные изменения в движении автобусов произойдут 4 мая. С 10:00 до 14:00 будет проходить встреча ветеранов ВОВ с суворовцами и кадетами, по этой причине будет закрыто движение транспорта по площади Кирова, от улицы Мира до улицы Гагарина, в связи с чем семь автобусных маршрутов будут двигаться в объезд:



• № 5 и №10 – поедут по улицам Первомайской, Генеральской, Ленина, Гагарина (обратно через Первомайскую и Гагарина), а вот далее по маршруту;



• № 18 – будет двигаться от УрФУ по улицам Мира, Малышева;



• № 50 и № 54 – по улицам Гагарина, Малышева, Мира, Первомайская, далее также по маршруту;



• № 60 – направится к своему конечному пункту у «ТРЦ Карнавал» по улицам Мира, Первомайской и Гагарина;



• № 61 – поедет по улицам Мира, Первомайской, Гагарина, далее по маршруту.



Фото: Яромир Романов/znak/com