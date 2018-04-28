В Екатеринбурге на две недели закроют движение по Шейнкмана между улицами Народной Воли и Большакова

12:40 | 30.04.2018

На две недели, с 2 по 15 мая в связи со строительством трубопровода холодного водоснабжения, будет перекрыто автомобильное движение по улице Шейнкмана в районе дома № 113 «а» (около медицинского центра «УГМК-Здоровье»), сообщает официальный портал Екатеринбурга.



Автомобилистам стоит учитывать, что проехать от улицы Большакова в сторону улицы Народной Воли не получится, равно как и в обратную сторону от Куйбышева до Большакова, перекрытый участок улицы можно будет объехать по улицам Народной Воли, Большакова и 8 Марта.



Фото: Екатеринбург.рф