Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 апреля 2018 года

11:52 | 30.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 29.04.2018г. до 08:00 30.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 135 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 противоправных деяний. Из них: 4 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 40 краж чужого имущества, в том числе 2 квартирных, 2 угона автотранспорта, 35 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 24 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибло, ещё 5 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 21 мероприятие, в них приняли участие 16800 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовался 300 сотрудник органов внутренних дел, 159 работников частных охранных организаций, 34 волонтера. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области