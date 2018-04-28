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Новости дня


10:49 | 30.04.2018

В нижнетагильской колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов прошли гастроли театра

ИК-13, расположенную в Нижнем Тагиле, посетил с гастролями театр «Весна». Спектакль посмотрели более 100 бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих наказание в колонии.

В пресс-службе ГУФСИН России сообщают, что ранее артисты дали представления в ИК-5, ИК-12 и Кировградской воспитательной колонии.

По словам представителей ведомства, подобные мероприятия являются важной составляющей воспитательной работы с осуждёнными.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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