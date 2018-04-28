В Екатеринбурге забор упал сразу на три автомобиля

22:14 | 29.04.2018

Сегодня возле ЖК «Флагман» часть забора, ограждающего стройку, упала на три автомобиля. По словам очевидца, металлическую конструкцию снесло сильным порывом ветра.



— Я там тоже стоял, все произошло на моих глазах, — рассказал очевидец Дмитрий. — Только собирался выехать, стал сдавать задним ходом, и тут грохот. Был ветер порывистый, и конструкция, ограждающая стройку, слетела на машины. У Toyota Corolla промяло крышу, у Kia пострадала крышка багажника, у еще одной машины пробило лобовое стекло, пошли трещины паутиной.



Представитель застройщика сообщил, что эту ситуацию прокомментируют позднее.



Фото: ptzgovorit.ru