Жителя Нижнего Тагила поймали на хранении синтетических наркотиков

17:16 | 29.04.2018

В Нижнем Тагиле накануне, 28 апреля, в квартире дома на улице Чайковского сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, у которого было обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, общая масса наркотика составила 0,16 грамма. По данному факту территориальным ОВД было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.





Фото: snews.ru