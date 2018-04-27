В Екатеринбурге на месяц отсрочили закрытие ТРЦ «Алатырь»

16:58 | 29.04.2018

Накануне Верх-Исетский районный суд столицы Урала постановил о переносе рассмотрения дела о закрытии торгового центра «Алатырь», расположенного на Московской горке, на 28 мая. Причины инстанция не уточнила.



Известно, что иск на закрытие ТРЦ подали прокуратура и МЧС, которые в ходе совместной проверки выявили ряд грубых нарушений в области пожаробезопасности и эвакуации. Известно также, что по итогам разбирательства на крупные общественные заведения, изобилующие нарушениями, будут направлены иски в районные суды.



Напомним, массовые проверки торговых центров начались после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».



Фото: skyscrapercity.com