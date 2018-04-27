День пожарной охраны России отметят 30 апреля в ЦПКиО Екатеринбурга

Завтра, 30 апреля, в ЦПКиО имени Маяковского отметят День пожарной охраны.Праздник для детей и взрослых начнётся в 12:00 со специальной программы, в которую войдут показательные выступления сотрудников МЧС, концерты, конкурсы и эстафеты.Также в ЦПКиО пройдёт выставка пожарно-спасательной техники, на которой все пришедшие смогут увидеть как современную технику, так и технику прошлых лет, включая ретроавтомобиль ЗИС 5В 1933 года выпуска.Кроме того, гостям праздника будет предложено примерить амуницию пожарных, попробовать свои силы в тушении огня с помощью огнетушителя и поразить мишень струёй воды из пожарного брандспойта.В парке будет развернута полевая кухня, где гостей угостят гречневой кашей и горячим чаем.Фото: obltv.ru, wikiwand.com