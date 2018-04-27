Жители Екатеринбурга станут первыми, кто увидит Кубок ЧМ по футболу

15:44 | 29.04.2018

В столицу Урала главный футбольный трофей чемпионата мира по футболу — Кубок чемпионата — прибудет 8 мая и останется в городе на пять дней. В церемонии приветствия и пресс-конференции примут участие официальные представители FIFA.



Торжественная церемония встречи спортивного символа состоится в этот же день на площади перед Дворцом молодёжи. А 11 и 12 мая Кубок разместят на Плотинке, где каждый желающий сможет приобщиться к международному символу футбола и сфотографироваться с ним.



Отметим, что Екатеринбург станет первым городом — организатором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, встретившим Официальный Кубок в этом году.



Фото: sputniknews-uz.com