ХК «Автомобилист» продлил контракт с нападающим

15:31 | 29.04.2018

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» продлил соглашение с нападающим Артемом Гареевым. По информации пресс-службы клуба, новый контракт хоккеиста с клубом рассчитан на два года.



Напомним, Гареев перешёл в «Автомобилист» в 2014 году из новокузнецкого «Металлурга» (ранее хоккеист четыре года выступал за «Салават Юлаев»). В составе «Автомобилиста» он провел 199 матчей, в которых набрал 85 (40 + 45) очков. По итогам прошлого сезона Гареев был признан лучшим бомбардиром клуба.



Фото: scoopnest.com

