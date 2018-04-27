На Белоярском водохранилище с оторвавшихся от берега льдин эвакуированы рыбаки

15:25 | 29.04.2018

В ходе планового патрулирования Белоярского водохранилища сотрудниками МЧС были обнаружены две отколовшиеся вместе с рыбаками льдины.



Опасности для 60 рыбаков, находившихся на льдинах, в момент обнаружения не было — льдины были большими, тем не менее снимать «челюскинцев» пришлось с помощью плавсредств: расстояние от берега до первой льдины было 50 метров, до второй — 200 метров.



В эвакуации были задействованы аэролодка «Пиранья» МЧС России и катер на воздушной подушке, принадлежащий БАЭС. Все 60 человек были сняты со льдин и доставлены на берег в течение часа. Пострадавших нет.



МЧС России напоминает, что выход на лёд в это время года крайне опасен для жизни. Даже несмотря на достаточную для того, чтобы выдержать вес человека, толщину, он становится рыхлым, и в любой момент можно провалиться под него, оказавшись в ледяной воде, после чего спасти провалившегося может только чудо либо находящиеся в непосредственной близости люди.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области