Движение на Тюменском тракте парализовано из-за ремонта автодороги

14:04 | 29.04.2018

В настоящий момент движение транспортных средств на Тюменском тракте, в районе Косулино, затруднено в обе стороны из-за дорожного ремонта, одна из полос закрыта и организовано реверсивное движение. Также ситуацию осложняют несколько ДТП на дороге. Скорость потока машин составляет 5–7 км/ч.



По словам очевидцев, в образовавшейся пробке можно простоять полтора часа — и это не предел.



Напомним, в этом году проводится масштабный ремонт трассы. Работы продлятся до 10 июня. А ремонт 10 км автодороги продлится до осени.



Фото: ejin.ru