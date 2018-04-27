В Екатеринбурге с шестого этажа выпала девушка-подросток

13:54 | 29.04.2018

Вчера поздно вечером в Екатеринбурге на Сортировке с шестого этажа выпала девушка-подросток.



Инцидент произошел на улице Надеждинской, дом 20. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. К счастью, медикам удалось спасти жизнь девушки. С травмами она была доставлена в девятую больницу.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшедшего.



Фото: tv5.zp.ua

