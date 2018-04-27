Вчера вечером в ДТП на Тюменском тракте погиб человек

13:37 | 29.04.2018

Вчера вечером на 41-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием трёх автомобилей, В результате которого погиб один человек.



По информации УГИБДД по Свердловской области, причиной ДТП стал неудачный обгон, совершенный водителем на ВАЗ-2107, который ехал из Тюмени в Екатеринбург. При выполнении маневра он столкнулся с МАЗом, который ехал в том же направлении, и от удара его отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал Volvo. От удара машина улетела в кювет и перевернулась.



В результате ДТП от полученных травм скончался 57-летний пассажир автомашины ВАЗ, водитель ВАЗа доставлен в 36-ю больницу города Екатеринбурга.



Фото: е1.ru