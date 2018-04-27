Свердловским водителям стоит быть внимательнее на дорогах, и не садиться за руль пьяным

11:16 | 29.04.2018

Управление региональной Госавтоинспекции предупреждает водителей о том, что в предстоящие майские праздники будут активизированы усилия по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере дорожного движения, предупреждение размещено на сайте УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



«Силами всех территориальных подразделений ГИБДД в эти дни будут проводиться сплошные проверки, направленные, прежде всего, на выявление граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также фактов нарушений ПДД пешеходами и водителями, не предоставившими преимущества в движении. Не останется без внимания сотрудников дорожной полиции и перевозка детей-пассажиров, в связи с чем будет осуществляться постоянный контроль за соблюдением требований перевозки несовершеннолетних и использования соответствующих росту и весу ребенка специальных удерживающих устройств»,- сообщается на сайте ведомства.



Управление ГИБДД, просит всех граждан, в целях оперативного реагирования на факты управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения, оперативно сообщать всю значимую информацию по телефонам дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области +7(343)269-77-00, либо в формате смс-сообщений на номер +79022761391.



Стоит помнить, что пьяный водитель, это потенциальная угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения, не забывайте о том, что как вы, так и ваши близкие, можете оказаться на пути пьяного водителя.



Только за первый квартал 218 года в Свердловской области выявлено 3 442 нетрезвых водителей, что на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, 473 человека пойманы за повторным управлением в состоянии алкогольного опьянения, им грозит уголовная ответственность.



Отметим, что с начала года пьяные водители стали виновниками 39 ДТП, в которых погибли 11 человек, среди погибших есть дети, еще 48 получили травмы различной степени тяжести.



Информация и фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области