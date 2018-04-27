Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к очистке городского пруда

11:15 | 29.04.2018

Коммунальные службы Екатеринбурга планируют заняться очищением акватории городского пруда от мусора 3 мая с десяти часов утра.



В это время очистка городского пруда будет особенно удобна: из-за работ по укреплению Макаровского моста уровень воды будет снижен. По информации пресс-службы администрации города, работы уже начаты, однако из-за неприятных погодных условий они затянулись.



Отметим, что горожан, желающих оказать помощь в уборке мусора, приглашают присоединиться к сотрудникам коммунальных служб.



Напомним, что 5 мая в Екатеринбурге пройдет вторая часть общегородского субботника, которая была перенесена с 28 апреля.



Фото: yandex.ru