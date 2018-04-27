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10:42 | 29.04.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 апреля 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 28.04.2018г. до 08:00 29.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 162 преступления.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 93 противоправных деяния. Из них: два факта причинения тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, три грабежа, 37 краж чужого имущества, в том числе три квартирных, два угона автотранспорта, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта сбыта.

За прошедшие сутки на территории области произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб, еще девять граждан пострадали.

За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 1340 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовался 51 сотрудник органов внутренних дел, три работника частных охранных организаций, два члена добровольных народных дружин. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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