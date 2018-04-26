Синоптики поделились прогнозом погоды на майские выходные в Екатеринбурге

23:35 | 28.04.2018

Первые майские продолжительные выходные порадуют свердловчан отсутствием продолжительных дождей. В ближайшие двое суток, 29 и 30 апреля, осадки продолжатся, но будут незначительными, ночная температура в Екатеринбурге составит плюс 3-9 градусов, в светлое время суток воздух будет прогреваться до 9-12 градусов.



1-2 мая в Екатеринбурге ожидается ночью около нуля, днем — плюс12- 14 градусов, без существенных осадков, с небольшими прояснениями. Начало рабочей недели, которая начнется лишь 3 мая, будет также умерен теплым – плюс 11 градусов днем.