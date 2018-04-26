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19:50 | 28.04.2018
Екатеринбургский «Водоканал» едва не угорел на 44 миллиона рублей
Известно, что между министерством и «Водоканалом» заключен договор водопользования, согласно которому ЕМУП принимает в пользование Волчихинское водохранилище для забора водных ресурсов (вода из водоема поступает в краны жителей Екатеринбурга и используется для производственного водоснабжения предприятия). При этом одним из условий договора является согласованный допустимый объем изъятия водных ресурсов в период с 2016 по 2020 годы.
По данным Министерства, во 2 квартале 2017 года «Водоканалом» допущено превышение забора объема воды: фактическое изъятие составило 21165 тыс. куб. м. что выше нормы на 18230 тыс. куб. м. В связи с этим «Водоканалу» был начислен штраф в размере 44 миллиона 847 тысяч рублей. Однако суд, учитывая социальную значимость деятельности «Водоканала» снизил размер штрафа до 15 миллионов рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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