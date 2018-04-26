В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим

17:28 | 28.04.2018

С 28 апреля в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса и торфяные массивы, жечь растительность и разводить костры в лесах и на территориях, граничащих с лесными участками, садоводческими товариществами, местами индивидуального строительства. Запрет на использование открытого огня вводится также при сухой ветреной погоде и в случае штормового предупреждения.



Для обеспечения режима администрациям районов поручено организовать дежурство. Режим будет действовать до распоряжения о его отмене.





Фото: imenno.ru