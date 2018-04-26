Контракт на строительство фондохранилища «Эрмитажа-Урал» заключат в июне

17:10 | 28.04.2018

В Екатеринбурге продолжается демонтаж построек на месте будущего фондохранилища культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».



Напомним, что по адресу Вайнера, 11, разместится сам центр, а на Вайнера, 16, — фондохранилище. По второму адресу работы по демонтажу выполнены на 80 %. После сноса, в июне 2018 года, планируется заключение контракта на строительство.



Что касается первого объекта (Вайнера, 11), его строительство, по предварительным оценкам, начнется в 2020 году. Екатеринбургские власти ждут федерального софинансирования.



Во время Великой Отечественной войны в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (Вайнера, 11) размещались фонды Эрмитажа. С этим и связан выбор места для уральского центра.





Фото: kudago.com